Феодосия в деталях: места, которые рассказывают истории

«Мы увидели Итальянскую улицу с арками. Солнечный луч протянулся под арку. Брызнула в глаза синева, ветер с моря полетел на нас, и мы поняли – Марина и я – что Феодосия волшебный город и что мы полюбили его навсегда», – такие восторженные строки оставила нам в «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева.
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