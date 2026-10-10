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Крымская газета

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Феодосия в деталях: места, которые рассказывают истории

Феодосия в деталях: места, которые рассказывают истории

«Мы увидели Итальянскую улицу с арками. Солнечный луч протянулся под арку. Брызнула в глаза синева, ветер с моря полетел на нас, и мы поняли – Марина и я – что Феодосия волшебный город и что мы полюбили его навсегда», – такие восторженные строки оставила нам в «Воспоминаниях» Анастасия Цветаева.

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