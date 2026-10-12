В Нижегородской области рождаемость превысила среднюю по России

В Нижегородской области суммарный коэффициент рождаемости в сентябре достиг 1,377, превысив прошлогодний июльский показатель на 9,3%.
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