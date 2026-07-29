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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бальде о «Барсе»: «Собираюсь остаться здесь еще на много лет. Это мой дом, мне нигде не будет лучше»

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде заявил, что хочет остаться в клубе. – О твоем будущем много говорят.

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