Воины княжеских дружин и ратники-ополченцы

Александр Невский поражает копьём ярла Биргера. Н. К. Рерих. 1904 г. Государственный Русский музей. Санкт-Петербург«Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин…»Первое послание Тимофею, 1:18Из истории Отечества нашего… В «Поучении» великого.