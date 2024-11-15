В Центре молодёжи проходит традиционный, районный фестиваль национальных культур «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!», в котором примут участие учащиеся школ района, студенты колледжа и серебряные волонтеры.
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В Центре молодёжи проходит традиционный, районный фестиваль национальных культур «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!», в котором примут участие учащиеся школ района, студенты колледжа и серебряные волонтеры.