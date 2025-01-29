Блюда, которым более 1 тысячи лет можно приготовить и сегодня: удивите гостей и семью древнеримским рагу, чак-чаком из Татарстана и блинами с кунжутом Ольга БезродняяКулинарное искусство, как и культура в целом, имеет глубокие корни, уходящие в далекое прошлое, но некоторые рецепты древности можно воссоздать и сейчас.