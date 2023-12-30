Наши клетки обладают резонансными частотами, и мы можем их услышать

Удивительно, но у нас с вами есть нечто общее с камертоном. Хотя об этом давно догадывались, теперь исследователи, похоже, подтвердили, что человеческие клетки обладают резонансными частотами – вибрациями, соответствующими их собственной частоте, что заставляет клетки вибрировать с большей амплитудой.