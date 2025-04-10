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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Суды разрешили госзакупки препарата от диабета вопреки решению ФАС

Суды разрешили госзакупки препарата от диабета вопреки решению ФАС

Арбитражные суды Москвы и Хабаровского края отменили решение ФАС, признавшей нарушением законодательства закупку регионами препарата от диабета «Фордиглиф» от компании «Акрихин», являющегося аналогом препарата «Форсига» от британско-шведской AstraZeneca, пишет РБК.

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