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В сети предупреждают о готовящемся захвате храма УПЦ в Боярке

В сети предупреждают о готовящемся захвате храма УПЦ в Боярке

В Боярке на Киевщине запланирован захват религиозной общины УПЦ в честь Покрова Богородицы. Жительница Боярки Ольга Панчук анонсировала собрание, но по информации из Telegram-канала «Дозор», посвященного событиям в Украине, это мероприятие может быть связано с захватом православной святыни в пользу раскольников.

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