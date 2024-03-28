В сети предупреждают о готовящемся захвате храма УПЦ в Боярке

В Боярке на Киевщине запланирован захват религиозной общины УПЦ в честь Покрова Богородицы. Жительница Боярки Ольга Панчук анонсировала собрание, но по информации из Telegram-канала «Дозор», посвященного событиям в Украине, это мероприятие может быть связано с захватом православной святыни в пользу раскольников.