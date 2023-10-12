В России появились штрафы от 2,5 тысяч до миллиона рублей за сбор редких грибов

В стране начали действовать новые правила, запрещающие сбор лесных даров занесённых в Красную книгу.С 12 октября в России вводится ответственность за причинение вреда некоторым организмам, занесёнными в Красную книгу.
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