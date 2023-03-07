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Страны G7 намерены пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Страны G7 намерены пересмотреть потолок цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» планируют пересмотреть уровень предельных цен на российскую нефть. Обсуждение данного вопроса состоится в марте, сообщила помощница главы минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг.

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