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Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

Посол России рассказал о статусе предложений Шольца к Москве по миру на Украине

Россия до сих пор не получила конкретных предложений канцлера Германии Олафа Шольца, касающихся мирных переговоров по Украине, но приняла к сведению его слова о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

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