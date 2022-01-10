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«МЮ» выиграл 4 из 7 матчей при Рангнике. Также было поражение и 2 ничьих

«Манчестер Юнайтед» победил «Астон Виллу» в матче 3-го раунда Кубка Англии (1:0).  Для главного тренера «МЮ» Ральфа Рангника это четвертая победа в семи матчах после назначения.

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