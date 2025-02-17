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Царьград

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Ещё один беглец переобулся: Шендерович* признал победу Путина

Ещё один беглец переобулся: Шендерович* признал победу Путина

Шендерович* публично признал победу Путина над Западом. Последний лежит ничком и не может ничего сделать, кроме как признать, что Россия победила, добавил иноагент.

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Комментарии
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Амара Карпова
На долго ли😂😂😂
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21 час.
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