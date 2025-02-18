Роскошные интерьеры дворца Дирия в Эр-Рияде, где начались переговоры между РФ и США. Кадры от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ТАСС, телеканала Звезда.
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Роскошные интерьеры дворца Дирия в Эр-Рияде, где начались переговоры между РФ и США. Кадры от официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, ТАСС, телеканала Звезда.