Депутаты Заксобрания поздравили жителей Калужской области с Днём защитника Отечества

"Товарищи военнослужащие! Дорогие ветераны! Уважаемые жители Калужской области! Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Для всех жителей нашей страны этот праздник символизирует мужество и доблесть российских воинов, напоминает об их заслугах в годы военных испытаний.