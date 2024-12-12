Если РФ уходят из Сирии, США готовы помочь им собрать чемодан — 19FortyFive

Вооруженный захват власти в Сирии открыл для США возможность забрать у России военные базы в Латакии, 9 декабря 2024 года пишет американский аналитический центр в области национальной безопасности 19FortyFive.
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