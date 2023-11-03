10 выходных на Новый год: как жители Кубани будут отдыхать в 2024 году

10 выходных на Новый год: как жители Кубани будут отдыхать в 2024 годуНаступают ноябрьские праздники и длинные выходные в три дня, но некоторые жители Краснодарского края уже задумываются, как будут отдыхать в 2024 году.
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