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Себастьян Коу: «С 1975 года было лишь четверо мировых рекордсменов в беге на 800 м. Хуанторена, Кипкетер, Рудиша и я. Неплохая компания»

Президент Международной федерации легкой атлетики (World Athletics), двукратный олимпийский чемпион Себастьян Коу поделился воспоминаниями о рекорде на 800 м, который установил в 1981 году.

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