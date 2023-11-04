Власти Кургана пожаловались на собственников, которые не платят взносы за капремонт

В Курганской области в суды направлено около тысячи исков по неуплате взносов за капремонт. Об этом сообщила врио гендиректора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области Ольга Петрова.
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