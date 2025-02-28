Булыкин об РПЛ: «Шесть команд могут побороться за золото, даже ЦСКА не стоит списывать со счетов. Есть шансы, что вновь увидим борьбу до последнего тура»

«Считаю, что шесть команд могут побороться за золото. Даже ЦСКА не стоит списывать со счетов — его главный тренер Марко Николич способен за зиму хорошо подготовить команду к большому рывку, как он это когда-то сделал в «Локо».
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