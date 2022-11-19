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Назван способ снизить зависимость Европы от российского газа

Возобновляемые источники энергии могут снизить зависимость Европейского союза от российского газа, заявил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян, чьи слова приводит РИА Новости.

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