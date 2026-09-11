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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко четвертый год подряд вышла в финал US Open

Арина Соболенко обыграла Джессику Пегулу в полуфинале US Open со счетом 7:5, 6:2. Она повела у американки по личным встречам 10:4, 3:0 – на этом турнире.

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