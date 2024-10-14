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Котяков: маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тыс. руб. в 2025 году

Котяков: маткапитал на первого ребенка увеличится на 46 тыс. руб. в 2025 году

Материнский капитал в России увеличится на 46 тысяч рублей в 2025 году. Об этом рассказал на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов министр труда и социальной защиты населения Антон Котяков.

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