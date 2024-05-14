Для болидов Формулы-1 разработаны новые брызговики

Новая деталь должна сделать гонки в дождливую погоду более безопасными. Дождливые гонки Формулы-1 имеют повышенный риск аварий из-за плохого сцепления с трассой и видимости, требуя от гонщиков исключительного водительского мастерства.
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