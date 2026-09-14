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Необычный музей «Край Долгоруковский» и его создатель Иван Христенко

Необычный музей «Край Долгоруковский» и его создатель Иван Христенко

Музей-усадьба «Край Долгоруковский» - пожалуй, один из самых необычных в Липецкой области. Это живой организм, пропитанный духом времени, фантазией создателя и любовью к родной земле.

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