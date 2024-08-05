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Дмитровец

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По средам и воскресеньям у Ангарских прудов проходят тренировки

На северной кроссфит площадке парка «Ангарские пруды» каждую среду и воскресенье собираются любители здорового образа жизни и активного отдыха для занятий по общей физической подготовке (ОФП), сообщает пресс-служба Лианозовского парка.

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