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Орловцы стали чаще возвращать налоги за добрые дела

Орловцы стали чаще возвращать налоги за добрые дела

За первые восемь месяцев года 42 жителя Орловской области воспользовались социальным налоговым вычетом на благотворительность и вернули из бюджета в общей сложности 1,3 млн рублей.

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