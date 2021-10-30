Двойная защита: как усовершенствовать реестр памятников культуры

Ростовские депутаты просят упростить им работу, создав механизм по исключению из реестра объектов культурного наследия продублированные памятники, а волгоградские депутаты требуют передать им полномочия по выведению объектов из такого реестра.
Ростовские депутаты просят упростить им работу, создав механизм по исключению из реестра объектов культурного наследия продублированные памятники, а волгоградские депутаты требуют передать им полномочия по выведению объектов из такого реестра.
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