ИЗВЕСТИЯ iz

6 233 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Шаранхаев
    А никто и не спорит о том, что любая вещь после продажи становится собственностью покупателя. Но продавец то была Тур...Чавушоглу призвал...
  • Житель Земли Макаренков
    Почему-то соображать начинают уйдя в отставку.Экс-главком НАТО ...
  • Валентин Щербаков
    Этим охреневшим гейропейцам очень хочется нарваться на русский кулак, тогда и реанимация не поможет.Гинцбург назвал п...

Двойная защита: как усовершенствовать реестр памятников культуры

Двойная защита: как усовершенствовать реестр памятников культуры

Ростовские депутаты просят упростить им работу, создав механизм по исключению из реестра объектов культурного наследия продублированные памятники, а волгоградские депутаты требуют передать им полномочия по выведению объектов из такого реестра.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх