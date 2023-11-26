Россия обновит стратегию развития искусственного интеллекта для формирования экономики данных

Россия обновит стратегию развития ИИ и создаст новый нацпроект Российское правительство работает над обновлением стратегии развития искусственного интеллекта (ИИ) по поручению президента Владимира Путина.
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