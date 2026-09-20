Звезде Comedy Club стало плохо прямо на сцене: Романа Юнусова увезли в больницу

Артиста Романа Юнусова госпитализировали после спектакля в Москве Роман Юнусов, известный по дуэту «Сестры Зайцевы», был госпитализирован после спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в московском «Театриуме на Серпуховке».