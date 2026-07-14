MIT создал робота, который ныряет под воду и взлетает как морская птица

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) и Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) создали робота, который умеет то, чего прежде не удавалось ни одной машине: плавать под водой, всплывать на поверхность и взлетать в воздух — без пропеллеров, без раздельных двигателей, используя только гибкие машущие крылья.