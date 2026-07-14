НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

496 подписчиков

MIT создал робота, который ныряет под воду и взлетает как морская птица

MIT создал робота, который ныряет под воду и взлетает как морская птица

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) и Швейцарского федерального технологического института в Лозанне (EPFL) создали робота, который умеет то, чего прежде не удавалось ни одной машине: плавать под водой, всплывать на поверхность и взлетать в воздух — без пропеллеров, без раздельных двигателей, используя только гибкие машущие крылья.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии