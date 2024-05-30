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Закон, порядок, государство

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В Красноярском крае полицейские разоблачили злоумышленников, организовавших с помощью взятки майнинговую ферму

Полицейские установили, что двое жителей Богучанского района 1992 г.р. через посредника 1990 г.р. передали взятку сотруднику ресурсоснабжающей организации.

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