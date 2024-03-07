«Играли так, будто гири на ногах висели». Анчелотти — о футболистах «Реала» в матче с «Лейпцигом»

Карло Анчелотти высказался о невнятной игре «Реала» в матче с «Лейпцигом». Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился мыслями о результате ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лейпцигом», отметив, что его подопечные играли так, словно у них были гири на ногах.
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