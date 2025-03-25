Начало https://mirtesen.ru/people/235111723/blog/46956740162 СТАНСА III Из точки Света, что в Уме Бога, Пусть Свет струится в умы людей.
Великий Призыв
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Начало https://mirtesen.ru/people/235111723/blog/46956740162 СТАНСА III Из точки Света, что в Уме Бога, Пусть Свет струится в умы людей.
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