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В Курской области семь человек пострадали в результате атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому и Льговскому районам пострадали семь человек.

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