"Прыжки и бег, всё за свой счет": Россия отказалась от своих спортсменов,решивших принять участие в Олимпиаде во Франции
Наконец стало проясняться то, как для России будут выглядеть предстоящие Олимпийские игры которые пройдут во Франции в 2024.
Комментарии
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Ну наконец-то! Теперь понятна позиция государства российского. Хоть в одном четко определились!
Мы ,в большинстве, за это!
Наконец-то мы услышали то, что необходимо было сделать еще 5 лет и более назад. А ведь в те времена основным было мнением всех (!) прямо противоположно сегодняшним. Вот это-то и явилось тем разрушающим фактором сознания многих спортсменов, а тем более и чиновников от спорта, которое довлеет и сегодня, хотя времена и нравы, увы, коренным образом поменялись. Недаром в народе говорят - "держи нос по ветру"!
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