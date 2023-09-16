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"Прыжки и бег, всё за свой счет": Россия отказалась от своих спортсменов,решивших принять участие в Олимпиаде во Франции

"Прыжки и бег, всё за свой счет": Россия отказалась от своих спортсменов,решивших принять участие в Олимпиаде во Франции

Наконец стало проясняться то, как для России будут выглядеть предстоящие Олимпийские игры которые пройдут во Франции в 2024.

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Комментарии
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Семенков Александр
Ну наконец-то! Теперь понятна позиция государства российского. Хоть в одном четко определились!
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15 час.
Л
Мы ,в большинстве, за это!
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7 час.
Борис Воробьев
Наконец-то мы услышали то, что необходимо было сделать еще 5 лет и более назад. А ведь в те времена основным было мнением всех (!) прямо противоположно сегодняшним. Вот это-то и явилось тем разрушающим фактором сознания многих спортсменов, а тем более и чиновников от спорта, которое довлеет и сегодня, хотя времена и нравы, увы, коренным образом поменялись. Недаром в народе говорят - &quot;держи нос по ветру&quot;!
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7 час.

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