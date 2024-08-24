Что делать, если в доме и на дачном участке завелись грызуны

С нами не соскучишься!

Нашествие грызунов на территорию дачного участка, безусловно, приводит к ряду негативных последствий, таких как порча посевных культур и урожая, разрушение имущества и инфраструктуры, поскольку крысы и мыши могут перегрызть провода, изоляцию и древесину, нанося колоссальный ущерб.