Захарова процитировала песню Николаева, говоря о диалоге с США по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строчки из известной песни «Пять причин» композитора и исполнителя Игоря Николаева, отвечая на вопрос о том, подготовила ли Россия предложения США по конфликту на Украине.
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