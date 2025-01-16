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Захарова процитировала песню Николаева, говоря о диалоге с США по Украине

Захарова процитировала песню Николаева, говоря о диалоге с США по Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вспомнила строчки из известной песни «Пять причин» композитора и исполнителя Игоря Николаева, отвечая на вопрос о том, подготовила ли Россия предложения США по конфликту на Украине.

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