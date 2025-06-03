Дайджест дня: новый Nissan Leaf, отзыв 55 тысяч Kia и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электромобиль Nissan Leaf третьего поколения, уже засвеченный на картинках ранее, будет официально представлен до конца июня.
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