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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РФС о возможном трансферном бане для клубов России: «Системных рисков и угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет»

В РФС объяснили, что массовых запретов на регистрацию игроков в российском футболе не ожидается. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что такая угроза существует из-за невозможности открыть во Франции счет для осуществления солидарных выплат при трансферах.

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