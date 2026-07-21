РФС о возможном трансферном бане для клубов России: «Системных рисков и угрозы «заморозки составов» для всего российского футбола нет»

В РФС объяснили, что массовых запретов на регистрацию игроков в российском футболе не ожидается. Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил , что такая угроза существует из-за невозможности открыть во Франции счет для осуществления солидарных выплат при трансферах.