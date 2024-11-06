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Царьград

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В Мексике медведь зашёл в отель и ударил лапой ужинавшую в ресторане женщину

В Мексике медведь зашёл в отель и ударил лапой ужинавшую в ресторане женщину

Парочка из-за испуга перед хищником сидела абсолютно неподвижно.В Мексике, на территории отеля в штате Нуэво-Леон, произошёл необычный инцидент, связанный с дикими животными.

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