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Рязанские новости

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Ранее судимый житель Касимова подозревается в краже велосипеда

Ранее судимый житель Касимова подозревается в краже велосипеда

Велосипед, оставленный без замка на лестничной площадке, похитил ранее судимый за кражу и грабёж 48-летний мужчина, освободившийся в начале года.

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