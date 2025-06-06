KurskTV.Ru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

KurskTV.Ru

4 подписчика

Житель Белгородской области получил 4,5 года колонии за наркотики и угрозы полицейскому в Курске

<p style="text-align:justify"><strong>Курский районный суд вынес приговор 30-летнему белгородцу, признанному виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а также в оскорблении и угрозах в адрес сотрудника полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх