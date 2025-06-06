Житель Белгородской области получил 4,5 года колонии за наркотики и угрозы полицейскому в Курске

<p style="text-align:justify"><strong>Курский районный суд вынес приговор 30-летнему белгородцу, признанному виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а также в оскорблении и угрозах в адрес сотрудника полиции.
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