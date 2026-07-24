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Царьград

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С 1 августа изменится работа с налогами. Чего ждать теперь?

С 1 августа изменится работа с налогами. Чего ждать теперь?

Уже в августе налоговые уведомления будут приходить по-другому. Чего ждать гражданам России, разъяснили и депутат Демин, и в ФНС.

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