Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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С 1 апреля россияне на Госуслугах смогут узнать о всех своих «симках»

С 1 апреля россияне на Госуслугах смогут узнать о всех своих «симках»

Сегодня с восьми часов вечера на Госуслугах начнет работать сервис по проверке оформленных сим-карт. Воспользоваться им можно будет через сайт или мобильное приложение, где отобразится полный список номеров, принадлежащих человеку.

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