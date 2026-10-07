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Кахигао о новом контракте Барко: «Отступные очень высокие – только «ПСЖ» сможет себе позволить их. Это важный игрок для «Спартака», он возьмет еще больше лидерства»

Спортивный директор « Спартака »  Франсис Кахигао  заявил, что в новом контракте  Эсекиэля Барко  прописаны очень большие отступные.

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