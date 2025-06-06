Концерт в честь 90-летия Московского метрополитена

предоставлено Пресс-службой5 июня на станции «Мичуринский проспект» для тысяч пассажиров и гостей столицы театр «ОДЕОН» представил масштабное шоу «МИРЫ ХАНСА ЦИММЕРА», приуроченное к 90-летию одной из крупнейших транспортных систем мира.