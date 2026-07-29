Эксперт Карапетова назвала причины рекордного конкурса в вузах РФ

Высокие результаты ЕГЭ перестают давать абитуриентам преимущество из-за роста числа сильных выпускников и ограниченного количества мест в вузах, объяснила доцент Финансового университета Ирина Карапетова.
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