Международный день отца в 2024 году отмечается 16 июня

Один из самых светлых и трогательных праздников мы отметим 16 июня. День отца хоть и не является официальным, несет в себе теплоту и заботу, давая возможность выразить свою любовь и признательность своим папам.
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